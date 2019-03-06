Более 500 млн рублей выделят на поддержку печатных СМИ в 2019 году

06.03.19 10:56

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 марта. Interfax-Russia.ru - На поддержку 201 социально-значимого проекта региональных печатных изданий будет выделено почти 115 млн рублей, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

"Всего в 2019 году на поддержку организаций, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование социальных значимых проектов в области печатных средств массовой информации, в федеральном бюджете заложено более 556 млн рублей", - сказал Л.Левин в среду журналистам.

Комментарий председатель комитета сделал по итогам первого в 2019 году заседания Экспертного совета Роспечати для утверждения перечня СМИ, которые получат государственную поддержку. В заседании принял участие замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

По словам Л.Левина, "в ходе заседания было принято решение поддержать 201 социально-значимый проект из 238-ти, представленных на рассмотрение региональными печатными изданиями". Парламентарий добавил, что для этих целей будет выделено почти 115 млн рублей.

"Еще более 15 млн рублей будет направлено на поддержку 24 проектов, подготовленных федеральными СМИ. Отдельно более 36 млн рублей получат пять специализированных изданий для инвалидов по зрению", - также отметил председатель комитета.

Во время обсуждения Л.Левин поддержал изменения в условиях предоставления субсидий Роспечати, подразумевающих приоритет изданиям, имеющим интернет-сайт. По его словам, "в современных реалиях глобального проникновения цифровых технологий для СМИ является жизненно важным использовать возможности глобальной сети".