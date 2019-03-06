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06.03.19 10:58
Сибирские артиллеристы впервые применили методику "Огневой изоляции"
"Новый метод "Огневая изоляция" был разработан на основе опыта, полученного в ходе современных вооруженных конфликтах. Артиллерия массированным непрерывным огнем окружает противника, исключая любые виды сопротивления. Особенность метода заключается в том, что одновременно помимо обычных снарядов применяются осколочно-фугасные снаряды с различными взрывателями, а беспилотная авиация (БПЛА) оперативно производит корректировку огня и контролирует нанесение поражения", - говорится в сообщении
В учениях, которые проходят на Юргинском полигоне в Кемеровской области, привлечено более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники: самоходные артиллерийские установки "Мста", "Нона", "Малка" и реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град".
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