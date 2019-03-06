Новосибирский облсуд оставил в СИЗО членкора РАН Покушалова

06.03.19 11:00

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Новосибирский областной суд в среду отказал в удовлетворении жалобы защиты замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. ак.Е.Н.Мешалкина Евгения Покушалова, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из суда.

"Суд постановил постановление Центрального районного суда Новосибирска оставить без изменения", - огласила решение судья Галина Пудовкина.

Защита предлагала изменить меру пресечения на домашний арест, а также оспаривала законность ареста как такового.

Ранее защита заявляла, что при решении об аресте ученого суд не принял во внимание доводы защиты, настаивавшей на домашнем аресте, а также о том, что следствие ссылалось на дефицит электронных браслетов, применяемых в таких случаях.

Как сообщалось, 22 февраля Центральный районный суд Новосибирска в пятницу арестовал Е.Покушалова до 19 апреля 2019 года, до этой же даты избрана мера пресечения еще трем фигурантам по делу, имеющим отношение к поставкам медицинской продукции в клинику Мешалкина.

В решении говорится, что Е.Покушалову предъявлено обвинение по ст.159 УК РФ (мошенничество) и ст.171.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

Е.Покушалов заявил, что не согласен с предъявленным обвинением, защита - о том, что он не имел отношения к закупкам клиники, в махинациях при проведении которых обвиняют ученого.

После задержания ряд ученых заявили о невиновности Е.Покушалова, а директор НМИЦ академик Александр Караськов заявил, что Е.Покушалов не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

Ранее сообщалось, что речь идет о хищении более 1,3 млрд рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.