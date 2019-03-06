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06.03.19 11:05
Следователи назвали возможные причины пожара на заводе под Владимиром
"В качестве версий пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, а также замыкание электропроводки, к которой был подключен бытовой прибор", - сообщается на сайте СК России.
По данным ведомства, в помещении бытовки, где произошел пожар, хранились легковоспламеняющиеся жидкости (краски, растворители).
В настоящее время следователи устанавливают ответственных за обеспечение безопасности условий труда на предприятии.
Как сообщалось, по факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст.143 УК РФ).
Пожар в помещении бытовки на заводе стеклотары "Русджам" произошел во вторник вечером. Огонь на площади 4 кв. м потушили до приезда пожарных.
В результате возгорания произошло воспламенение лакокрасочных материалов.
По информации регионального СУ СК России, семь человек получили ожоги, один из пострадавших получил 80% ожогов тела. По данным областной администрации, пострадали пять граждан РФ и двое граждан Киргизии. Четверых из них направили в ожоговый центр Нижнего Новгорода.
В ожоговом центре Приволжского исследовательского медицинского университета сообщили "Интерфаксу", что четверо пострадавших при возгорании в бытовке на территории завода в городе Гороховец Владимирской области находятся в тяжелом состоянии.
"Четыре человека доставили к нам вчера реанимобилями. У всех ожоги от 40 до 80% поверхности тела. Состояние всех тяжелое: отравление продуктами горения, тяжелый ожоговый шок. Все находятся в реанимации", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь медицинского учреждения Алексей Никонов.
Он уточнил, что среди пациентов - два россиянина и двое гражданин Узбекистана.
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