Замглавы бурятского МЧС получил условный срок за коррупцию и лишился звания

06.03.19 11:22

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6 марта. Interfax-Russia.ru - Советский районный суд Улан-Удэ признал виновным в коррупционных преступлениях заместителя начальника главного управления МЧС по республике Бурятия Дмитрия Унагаева и приговорил его к условному лишению свободы на 7 лет, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда.

"Д.Унагаеву приговором суда назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов и органах государственной власти 6 лет со штрафом 55 тыс. рублей и с испытательным сроком 5 лет", - сказал представитель суда.

Кроме того, Д.Унагаева за получение взятки лишили звания "полковник внутренней службы".

По версии следствия, в начале 2016 года Д.Унагаев вместе с начальником территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы своего управления потребовал от предпринимателя регулярно передавать им взятку за покровительство и решение возможных проблем.

Директор организации согласился и до начала 2018 года передавал сотрудникам МЧС деньги - общий размер взяток превысил 1,6 млн рублей. Часть денег перечисляли на счета фирм родственников чиновника для легализации.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС перестали выполнять часть своих обещаний, и директор компании обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него взяток, и чиновников задержали.

Д.Унагаеву инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), он согласился сотрудничать со следствием, поэтому дело рассматривалось в суде в особом порядке.