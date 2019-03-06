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06.03.19 11:25
Еще один дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2019 году
В ведомстве отметили, что строители в настоящее время завершают возведение надземной части дома по адресу улица Борисовские пруды, дом 7, корпус 2. Переселенцам будут предложены квартиры с чистовой отделкой. Всего в новостройке будет 313 квартир, дом возведут семисекционным с переменной этажностью.
В департаменте добавили, что всего в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов, для переселения подобраны две стартовые площадки на улице Борисовские пруды и Каширском шоссе.
Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В программу включены 5 172 дома.
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