Еще один дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2019 году

06.03.19 11:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Жилой дом для переселенцев по программе реновации в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы будет введен в эксплуатацию в 2019 году, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента строительства.

В ведомстве отметили, что строители в настоящее время завершают возведение надземной части дома по адресу улица Борисовские пруды, дом 7, корпус 2. Переселенцам будут предложены квартиры с чистовой отделкой. Всего в новостройке будет 313 квартир, дом возведут семисекционным с переменной этажностью.

В департаменте добавили, что всего в районе Москворечье-Сабурово новые квартиры получат жители 11 жилых домов, для переселения подобраны две стартовые площадки на улице Борисовские пруды и Каширском шоссе.

Программа реновации жилищного фонда в столице была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В программу включены 5 172 дома.