МЭР понизило прогноз среднегодового курса нацвалюты до 66 рублей за доллар

06.03.19 11:32

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 марта. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития понизило прогноз по среднегодовому курсу рубля к доллару в 2019 году, заявил глава ведомства Максим Орешкин, выступая в ходе правительственного часа в Госдуме.

В предыдущей версии макропрогноза Минэкономразвития закладывало курс 63,9 руб./$1 в среднем за 2019 г.

"Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год", - сказал М.Орешкин.

"Но это во многом связано скорее с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами", - заявил министр.

При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%.

Выступая в ходе правительственного часа в Госдуме глава ведомства Максим Орешкин напомнил, что в 2018 г ВВП вырос больше ожиданий - на 2,3%. Во многом это было обусловлено действием временных факторов, считает министр.

В январе 2019 г, по оценке министерства, ВВП вырос на 0,7% год к году.

Прогноз на 2020 и 2021 гг Минэкономразвития также оставило неизменным: он предусматривает рост ВВП на 2% и 3,1% соответственно, следует из презентации к выступлению М.Орешкина в Госдуме.

Также министерство сохранило прогноз по инвестициям на трехлетку - рост на 3,1%, 7,6% и 6,9% в 2019-2021 гг.