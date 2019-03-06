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06.03.19 11:32
МЭР понизило прогноз среднегодового курса нацвалюты до 66 рублей за доллар
В предыдущей версии макропрогноза Минэкономразвития закладывало курс 63,9 руб./$1 в среднем за 2019 г.
"Оценку курса мы чуть-чуть делаем слабее относительно предыдущего прогноза, ожидаем к доллару на уровне 66 руб. в среднем за год", - сказал М.Орешкин.
"Но это во многом связано скорее с изменениями в паре евро-доллар, чем с какими-то внутренними факторами", - заявил министр.
При этом Минэкономразвития сохранило прогноз роста ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%.
Выступая в ходе правительственного часа в Госдуме глава ведомства Максим Орешкин напомнил, что в 2018 г ВВП вырос больше ожиданий - на 2,3%. Во многом это было обусловлено действием временных факторов, считает министр.
В январе 2019 г, по оценке министерства, ВВП вырос на 0,7% год к году.
Прогноз на 2020 и 2021 гг Минэкономразвития также оставило неизменным: он предусматривает рост ВВП на 2% и 3,1% соответственно, следует из презентации к выступлению М.Орешкина в Госдуме.
Также министерство сохранило прогноз по инвестициям на трехлетку - рост на 3,1%, 7,6% и 6,9% в 2019-2021 гг.
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