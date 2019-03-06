Дума запретила хостелы в многоквартирных домах

06.03.19 11:48

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

В Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская отметила, что большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются официально, и "проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно, потому что в жилое помещение войти нельзя, это конституционная норма и нарушать ее нельзя".

В первом чтении законопроект был принят 13 мая 2016 года в Госдуме еще предыдущего созыва, во втором чтении 5 марта 2019 года.

Г.Хованская отметила, что этим законопроектом Госдума занимается четыре года, ему было очень большое противодействие.

По ее словам, смысл принятой во втором чтении поправки в том, что в многоквартирных домах не должны предоставляться гостиничные услуги.

Г.Хованская добавила, что для перекрытия всех лазеек для использования жилых помещений под хостелы, необходимо принять поправки в законодательство о туристической деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов накануне отметил, что Госдума учла позицию бизнеса при принятии во втором чтении законопроекта о запрете хостелов в жилых домах.

"Ранее ответственный комитет Госдумы предполагал наделить общее собрание собственников квартир в многоквартирном доме правом диктовать любые условия арендаторам или собственникам нежилых помещений. С оговоркой - если использование нежилого помещения для предпринимательской деятельности не было оговорено изначальной проектной документацией", - сказал Б.Титов "Интерфаксу".

По мнению бизнес-омбудсмена, такой подход ставил под угрозу торговлю или предоставление услуг в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах. "Потому что документально подтвердить назначение подобных помещений не всегда возможно, особенно в старых домах. В результате жильцы дома получали бы ничем не ограниченные возможности влиять на бизнес. Во втором чтении, как видим, разумный баланс сохранен", - добавил он.

Перед рассмотрением законопроекта во втором чтении Б.Титов направлял председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой учесть позицию бизнеса при его принятии. "Принятие проекта в таком виде фактически уничтожит сектор хостелов в гостиничном бизнесе России, приведет к дефициту мест размещения и к существенному повышению цен на гостиничном рынке", - подчеркивал он.