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06.03.19 11:52
Володин прервал выступление главы МЭР Орешкина, назвав его неподготовленным
"Разговор будет продолжен позже", - заявил В.Володин. Он предложил М.Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют Государственную Думу: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом.
Все парламентские фракции поддержали предложение В.Володина перенести на другой день "правительственный час" с участием М.Орешкина.
"Впервые за 20 лет депутат прервал министра", - заявил в этой связи лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что парламент сегодня предъявляет гораздо более высокие требования к исполнительной власти.
"Давайте уйдем от общих рассуждений, давайте будем говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности", - призвал В.Володин.
Он заявил, что не нужно сегодня говорить об успехах с думской трибуны. "Успехи будут тогда, когда рост будет обеспечен не менее 3% в год. А мы с вами прошлый год закончили - 2,3%, а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение?" - спросил спикер.
А за рост экономического развития отвечает, прежде всего, министр (глава Минэкономразвития), добавил спикер. "Если мы не готовы к такому вопросу, нам лучше перенести его обсуждение", - сказал председатель Госдумы.
"Правительственный час переносится, мы определимся с датой несколько позже, но это будет, скорее всего, конец марта, начало апреля", - сказал спикер после дискуссии в рамках финансирования национальных проектов с участием представителей фракций и министра.
В.Володин привел в пример выступления ряда других министров в Госдуме, отметив, что с их стороны "это был взгляд в будущее с позиций - что необходимо для развития".
"Коллеги, сегодня такие ресурсы, которые направлены президентом в рамках реализации национальных проектов, беспрецедентны. Никогда этого не было: 1,7 трлн в этом году, 1,9 трлн на будущий год. Но если у нас с вами заканчивается первый квартал, а еще только договорные отношения заключены... О чем мы говорим?" - возмутился председатель Госдумы. Эти слова были встречены аплодисментами зала.
Спикер предложил М.Орешкину сосредоточиться на проблемах и в частности, ответить на вопрос, не задерживает ли Минфин выделение средств. "Тогда будет разговор содержательный", - пояснил спикер.
Он отметил, что из уважения друг к другу депутаты стараются "не обострять", "но это неправильно". "Время требует другого", - заявил председатель Госдумы.
"Мы единомышленники, мы будет помогать, но вы должны нам тогда сказать, в чем", - сказал В.Володин.
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