Деревянный дом XIX века в Вологде признали объектом культурного наследия

06.03.19 12:01

© РИА Новости. Михаил Мордасов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Находящийся в аварийном состоянии деревянный дом XIX века на улице Гоголя в Вологде включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщается в приказе комитета по охране объектов культурного наследия Вологодчины, до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза здания 1860 года постройки. Она установит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия.

Общественное движение градозащитников "Хранители Вологды" в своей группе в соцсети сообщает, что памятник представляет собой типичный для города двухэтажный деревянный дом с угловым балконом над входом (в данный момент балкон утрачен).

"Внутри дома сохранились элементы подлинного исторического интерьера: печи, потолочные карнизы, потолочная розетка, внутренние оконные и дверные наличники", - отмечают градозащитники.

По данным сайта "Реформа ЖКХ", дом на Гоголя, 116 в Вологде был признан аварийным в 2008 году и расселен в 2015 году. По условиям программы расселения из ветхого и аварийного жилья, его должны были снести до 31 января 2016 года, но этого не произошло. Теперь снос объекта запрещен в связи с приобретением статуса выявленного объекта культурного наследия.