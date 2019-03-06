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06.03.19 12:01
Деревянный дом XIX века в Вологде признали объектом культурного наследия
Как сообщается в приказе комитета по охране объектов культурного наследия Вологодчины, до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза здания 1860 года постройки. Она установит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия.
Общественное движение градозащитников "Хранители Вологды" в своей группе в соцсети сообщает, что памятник представляет собой типичный для города двухэтажный деревянный дом с угловым балконом над входом (в данный момент балкон утрачен).
"Внутри дома сохранились элементы подлинного исторического интерьера: печи, потолочные карнизы, потолочная розетка, внутренние оконные и дверные наличники", - отмечают градозащитники.
По данным сайта "Реформа ЖКХ", дом на Гоголя, 116 в Вологде был признан аварийным в 2008 году и расселен в 2015 году. По условиям программы расселения из ветхого и аварийного жилья, его должны были снести до 31 января 2016 года, но этого не произошло. Теперь снос объекта запрещен в связи с приобретением статуса выявленного объекта культурного наследия.
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