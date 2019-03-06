Более 1,3 млрд рублей потратят на благоустройство дворов и парков Прикамья

06.03.19 12:22

© РИА Новости. Виталий Тимкив

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края намерены в текущем году направить свыше 1,3 млрд рублей на благоустройство дворов и парков региона в рамках нацпрограммы по формированию комфортной городской среды, сообщается в пресс-релизе администрации правительства и главы региона.

Средства будут направлены на благоустройство дворов и детских игровых площадок, установку уличного освещения и контейнерных площадок для вывоза мусора, благоустройство аллей, скверов и парков.

По сравнению с прошлым годом объемы финансирования увеличились почти на 400 млн рублей. Так, 332 млн рублей будет направлено из краевого бюджета, 174 млн рублей - из муниципальных бюджетов, еще 806 млн рублей регион получил из федерального бюджета.

В краевое министерство ЖКХ и благоустройства от муниципальных образований поступило 94 заявки на софинансирование проектов по этому направлению. Распределение средств по территориям состоится в марте, а к работам планируется приступить в мае текущего года.

По данным пресс-службы, по итогам 2018 года по этой программе было благоустроено 440 дворов, 104 общественных территории и пять парков.