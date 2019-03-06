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06.03.19 12:23
ЕСПЧ присудил экс-губернатору Хорошавину 5 тысяч евро за содержание под стражей
"Доводы жалобы свидетельствуют о нарушении пункта 3 статьи 5 Конвенции, касающегося чрезмерной продолжительности предварительного заключения, в связи с чем ему присуждена компенсация в размере 5 тысяч 100 евро", - сообщили "Интерфаксу" в суде.
Как отмечается в постановлении суда от 21 февраля, российские суды, рассматривая вопросы о продлении срока содержания под стражей в отношении А.Хорошавина оказались неспособны оценить его личную ситуацию и рассмотреть возможность применения альтернативных мер пресечения.
А.Хорошавин подал жалобу в ЕСПЧ еще в 2015 году. Экс-губернатор пожаловался на незаконность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и последующих продлений этой меры.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал А.Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград.
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