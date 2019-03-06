Медведи проснулись в зоопарке Екатеринбурга

06.03.19 12:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 марта. Interfax-Russia.ru - Медведи вышли из спячки в екатеринбургском зоопарке, сообщает пресс-служба учреждения.

"Первым встал гималайский медведь Гай, затем подтянулись и бурые с белокоготными медведями. А вот гималайская медведица Сойка еще спит", - говорится в сообщении.

Рацион животных состоит из яблок, огурцов и хлеба.

"После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется "тяжелая" жирная пища", - поясняется в пресс-релизе.

Отмечается, что в последние несколько лет медведи просыпаются в первой половине марта.