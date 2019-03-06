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06.03.19 12:35

Число случаев кори в Крыму почти достигло уровня всего прошлого года

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
6 марта. Interfax-Russia.ru - Ситуация с заболеваемостью корью в Крыму осложнилась, число заболевших с начала года выросло до 36, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"Если цифра 2018 года - 40 случаев, то сегодня за два месяца и несколько дней уже лабораторно подтверждены 36 случаев кори. То есть, ситуация не стабилизирована", - сказала она журналистам в среду.

Как уточнила Н.Пеньковская, 90% случаев кори приходится на непривитых жителей, 73% из их числа - это отказы от прививок.

"Очень много отказов в проведении профилактических прививок мы встречаем среди родителей, которые уверены, что их дети не должны прививаться. В таких случаях дети отстраняются от посещения учебного заведения", - добавила руководитель регионального управления ведомства.

По ее словам, количество очагов кори в Крыму увеличивается, но нет вторичных случаев. "Мы сдерживаем ситуацию, но если число непривитых не будет уменьшаться, к сожалению, ситуация будет нестабильна", - отметила Н.Пеньковская, уточнив, что об эпидемии речь пока не идет.

Регистрация случаев кори возобновилась в Крыму в конце 2017 года после длительного затишья. За прошлый год было лабораторно подтверждено 40 случаев, четверть которых "импортирована" из Украины.

По данным на конец февраля, на полуострове было зафиксировано 26 случаев заболевания.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью и общей интоксикацией. Источником инфекции является больной человек.

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