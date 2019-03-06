Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. при строительстве газопровода в Ленобласти

06.03.19 12:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении более 700 млн рублей при строительстве отвода газопровода к городу Приозерску Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Прокуратурой области проведена проверка исполнения договора, заключенного между ООО "Омега" и ООО "Газпроминвест" в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы. Предметом договора, заключенного в 2012 году, являлось строительство "Газопровода - отвода к городу Приозерск" стоимостью почти 2 млрд рублей.

"Установлено, что производство работ по строительству газопровода было рассчитано до конца 2014 года и состояло из 4 очередей, однако до настоящего времени полностью сдана только первая очередь. Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены генеральный подрядчик ООО "Омега", путем подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, получило на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

"В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а так же необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных с обществом юридических лиц, были выведены денежные средства в сумме более 700 млн рублей", - сообщает прокуратура.

В этой связи прокуратурой области в следственные органы, в порядке п .2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица ООО "Омега". По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования данного дела поставлены прокуратурой области на контроль.