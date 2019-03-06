Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
06.03.19 12:36

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. при строительстве газопровода в Ленобласти

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
6 марта. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении более 700 млн рублей при строительстве отвода газопровода к городу Приозерску Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

Прокуратурой области проведена проверка исполнения договора, заключенного между ООО "Омега" и ООО "Газпроминвест" в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-2015 годы. Предметом договора, заключенного в 2012 году, являлось строительство "Газопровода - отвода к городу Приозерск" стоимостью почти 2 млрд рублей.

"Установлено, что производство работ по строительству газопровода было рассчитано до конца 2014 года и состояло из 4 очередей, однако до настоящего времени полностью сдана только первая очередь. Несмотря на то, что работы по оставшимся очередям не были выполнены генеральный подрядчик ООО "Омега", путем подписания актов выполненных работ с ноября 2012 до марта 2016 года, получило на свои счета денежные средства в размере почти 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

"В этот же период по фиктивным договорам займа, под видом выплаты дивидендов и выдачи денежных средств под отчет, а так же необоснованных переводов денежных средств на счета афиллированных с обществом юридических лиц, были выведены денежные средства в сумме более 700 млн рублей", - сообщает прокуратура.

В этой связи прокуратурой области в следственные органы, в порядке п .2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании должностного лица ООО "Омега". По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ход и результаты расследования данного дела поставлены прокуратурой области на контроль.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.03.19 12:30
Манул вновь станет символом Московского зоопарка
.
  06.03.19 11:52
Володин прервал выступление главы МЭР Орешкина, назвав его неподготовленным
.
  06.03.19 11:40
Группа Prodigy из-за смерти Флинта отменила выступление в Москве
.
  06.03.19 11:25
Еще один дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2019 году
.
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
.
  05.03.19 12:55
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в московском регионе
.
  05.03.19 11:18
Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"
.
  05.03.19 09:09
Праздничные программы 8 марта пройдут в 18 столичных парках


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket