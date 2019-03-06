Законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за "фейкньюс" прошел в Госдуме второе чтение

06.03.19 12:40

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий штрафы по законопроекту о фейковой информации.

Согласно документу, за "распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, если эти действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой".

Кроме того, в том случае, если аналогичные действия создали помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспорта, инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций, или в случае, когда такого рода действия совершены повторно, установлено более жесткое наказание: штрафы для граждан от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс., для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В случае тяжких последствий при распространении "фейкньюс", то есть смерти человека, причинения вреда его здоровью или имуществу, массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций виновные должны будут заплатить административный штраф в размере 300-400 тыс. рублей (граждане), 600-900 тыс. рублей (должностные лица), 1 млн - 1,5 млн рублей (юридические лица).