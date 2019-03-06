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06.03.19 12:42

В Кремле ожидают от Google верного указания на картах принадлежности Крыма

© РИА Новости. Алексей Куденко
6 марта. Interfax-Russia.ru - В Кремле ожидают, что компания Google правильно укажет на картах сервиса принадлежность Крыма, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Это зарубежный сервис (Google). Но мы, безусловно, ожидаем, что с географической точки зрения принадлежность Крыма будет указываться верно", - сказал Д.Песков.

На вопрос журналиста, имеет ли значение для Кремля, как указывается принадлежность Крыма на картах Google, он ответил: "Конечно, имеет значение. Крым - это один из регионов Российской Федерации".

24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в палату представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения Крыма в качестве территории Украины. По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории стало примером нарушения компанией Google российского законодательства.

В пресс-службе Google уточнили, что ошибка возникала у пользователей операционной системы iOS, то есть на устройствах американской компании Apple. "Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ", - подчеркнули в компании.

5 марта Google сообщила, что исправила ошибку в изображении Крыма на своих картах, вызвавшую недовольство депутатов Госдумы

"Мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт видела неверную информацию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией, и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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