Союз журналистов Москвы поддержал поправки в закон об ответственности за "фейкньюс"

06.03.19 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

6 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель Союза журналистов Москвы (СЖМ), главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев приветствовал корректировку законопроекта об ответственности за "фейкньюс", свидетельствующую, по его мнению, о том, что голос медийного сообщества был услышан.

"Есть определенное удовлетворение от того, что и законодатели, и исполнительная власть, обсуждая с медийным сообществом законопроекты, особенно то, что конкретно относится к средствам массовой информации, учли наши пожелания и замечания", - сказал П.Гусев "Интерфаксу" в среду.

Так, в ходе обсуждения удалось прийти к чёткому пониманию различий участников информационного пространства, что является одним из главных достижений, сказал глава СЖМ.

"В частности, что сегодня всё-таки не надо в одну кучу смешивать и социальные сети, и интернет-пространство, и традиционные СМИ, и журналистику, и блогеров, и всё, что связано сегодня с пространством, где гуляет, ходит информация. Это очень важный момент и, мне кажется, основополагающий", - сказал П.Гусев.

Он добавил, что принятие законопроекта в этом варианте уже само по себе даёт надежду на продолжение плодотворной работы.

"Там могут быть ещё какие-то недочёты, которые не нравятся различным партийным структурам или политическому сообществу. Но то, что касается медийного сообщества, то учёт предложений Союза журналистов Москвы, различных средств массовой информации, которые прозвучали и в РСПП, и на других слушаниях, - всё это дало возможность сегодня увидеть, что нас слышат", - отметил глава Союза журналистов Москвы.

Ранее в среду Госдума приняла во II чтении пакет законопроектов, вводящих ответственность за "фейковые" новости с учётом всех поправок, предложенных профильными комитетами - комитетом по информполитке, информтехнологиям и связи и комитетом по законодательству и госстроительству.

Поправками, инициированными председателем комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным, для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную общественно значимую информацию, оперативно исправить ошибку и, таким образом, избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора.

Кроме того, "из-под действия законопроекта предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков".

"Традиционные медиа - это в первую очередь зарегистрированные СМИ, которые в себя включают все СМИ, которые имеют либо лицензию, либо свидетельство", - пояснил ранее журналистам Л.Левин.

При этом он отметил, что сайты традиционных СМИ подпадают под действие законопроекта о "фейкньюс". Также, по словам главы комитета, "не соответствует действительности информация, что под традиционными СМИ имеются в виду государственные СМИ". "Будь то сайт "Дождя" или сайт "Российской газеты", или "Новой газеты" - никаких преференций с точки зрения особого регулирования нет", - сказал Л.Левин.

Также, по его словам в законопроекте благодаря внесенным поправкам более детально преподносится формулировка о последствиях, к которым могут привести фейковые новости.

Теперь наказание предусматривается за недостоверную информацию, которая создает "угрозу причинения вреда жизни и или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Л.Левин отметил, что "действие не распространяется на действия новостного агрегатора, так как для них уже предусмотрена административная ответственность за распространение недостоверной информации".