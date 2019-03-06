|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.03.19 13:07
Белухи впервые за 10 лет замечены в акватории Сочи
"Белухи последний раз появлялись у берегов Сочи лет 10 назад. Они кормятся рыбами, которые во время миграции приплыли к берегам курорта", - сказал ученый.
"Сейчас время миграции рыбы. Она идет косяками и очень редко близ берега", - отметил А.Кудактин. По его словам, появление миграционных путей рыбы в акватории Сочи говорит о хорошей экологической ситуации на курорте.
Замеченное в акватории семейство белухи, которую называют полярным дельфином, "может пробыть в Сочи 2-3 дня, пока не накушается мелкой рыбой", сказал эколог.
"Но людям кормить белух нельзя", - предупредил он.
Белуха является млекопитающим и относится к семейству дельфинов подотряда зубатых китов. Ареал его обитания распространяется в основном на моря Северного Ледовитого океана. Это животное заплывает в устья рек на десятки километров вверх по течению, но в любом случае предпочитает морские просторы, так как в них гораздо больше рыбы, которой она в основном и питается.
|
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket