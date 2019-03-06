Белухи впервые за 10 лет замечены в акватории Сочи

06.03.19 13:07

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 марта. Interfax-Russia.ru - Весенняя массовая миграция рыб спровоцировала появление семейства белух в акватории морского порта Сочи, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" академик Российской академии естествознаний, доктор биологических наук, профессор Анатолий Кудактин в среду.

"Белухи последний раз появлялись у берегов Сочи лет 10 назад. Они кормятся рыбами, которые во время миграции приплыли к берегам курорта", - сказал ученый.

"Сейчас время миграции рыбы. Она идет косяками и очень редко близ берега", - отметил А.Кудактин. По его словам, появление миграционных путей рыбы в акватории Сочи говорит о хорошей экологической ситуации на курорте.

Замеченное в акватории семейство белухи, которую называют полярным дельфином, "может пробыть в Сочи 2-3 дня, пока не накушается мелкой рыбой", сказал эколог.

"Но людям кормить белух нельзя", - предупредил он.

Белуха является млекопитающим и относится к семейству дельфинов подотряда зубатых китов. Ареал его обитания распространяется в основном на моря Северного Ледовитого океана. Это животное заплывает в устья рек на десятки километров вверх по течению, но в любом случае предпочитает морские просторы, так как в них гораздо больше рыбы, которой она в основном и питается.