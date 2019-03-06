Бывший министр финансов Подмосковья Кузнецов останется в СИЗО до июля

06.03.19 13:11

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 марта. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы до 3 июля продлил срок ареста бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и отмывании преступных доходов на 14 млрд рублей.

"Постановлением суда от 27 февраля удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Кузнецова до 3 июля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

А.Кузнецову, который был экстрадирован в РФ из Франции в начале 2019 года, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и растрате, а также в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, участники организованной группы под руководством А.Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова "приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям Московской области, а также легализовали денежные средства".

В результате деятельности ОПГ под руководством А.Кузнецова, считает следствие, бюджету Московской области был нанесен ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

В начале марта в СКР сообщили, что расследование в отношении экс-чиновника находится на завершающей стадии - в ближайшее время материалы уголовного дела буду предоставлены для ознакомления обвиняемому и его адвокатам.

Свою вину А.Кузнецов не признает.