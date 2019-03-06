Власти Челябинской области не разрешат строительство ГОКа в Миассе

06.03.19 13:34

© РИА Новости. Александр Кондратюк

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Челябинской области и Миасса не дадут разрешение на строительство Круглогорского ГОКа вблизи горы Круглая, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления информационной политики регионального Минэкологии Сергей Безруков в среду.

"Министр экологии региона Сергей Федорович Лихачев во вторник на общественном обсуждении этого вопроса в Миассе подтвердил позицию губернатора Бориса Дубровского о том, что ГОК вблизи курортных земель строиться не будет. Для этого необходимо перевести земельные участки (под строительство фабрики - ИФ) из категории лесных и сельскохозяйственных земель в промышленные. Главное управление лесами такое разрешение не даст, муниципалитет также не согласует перевод своих земель в промышленные", - сказал В.Безруков.

Ранее сообщалось, что ООО "Круглогорский ГОК" (Челябинск, входит в московскую ГК "Джей Ви Пи") планирует построить дробильно-сортировочную фабрику для переработки и обогащения железной руды в Миассе. Объем инвестиций в проект оценивается в 700 млн рублей, проект планировалось реализовать с 2018 по 2027 год.

Соглашение о взаимодействии при реализации проекта администрация Миасса подписала с инвестором еще 9 ноября 2018 года. Круглогорский ГОК получил земельный участок в районе горы Круглая по автодороге М5 "Урал", однако для строительства фабрики его необходимо перевести из сельхозкатегории в земли промышленного назначения.

В феврале 2019 года губернатор Челябинской области Б.Дубровский потребовал прекратить начатые без утвержденного проекта и получения экспертного заключения работы по строительству ГОКа в Миассе, указав на имеющиеся экологические риски.

Более 1 тыс. жителей Миасса 2 марта вышли на митинг против ГОКа. По мнению противников строительства, предприятие может существенно ухудшить экологическую обстановку и туристическую привлекательность в одном из самых чистых городов Челябинской области и его окрестностях, так как на огромной площади будут уничтожены природные экосистемы, а их место займут отвалы и хвостохранилища, загрязняющие атмосферу, почву и воду.

Возле Миасса расположены Ильменский заповедник, памятники природы озеро Тургояк и Хамитовские болота, Иремельское водохранилище.