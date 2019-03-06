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06.03.19 13:37

Собянин об эксперименте электронного голосования на выборах: шишек набьём, но будем лидерами

© РИА Новости. Артем Житенев
6 марта. Interfax-Russia.ru - В ходе реализации эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму в сентябре могут возникнуть различные проблемы, но он позволит значительному числу избирателей проголосовать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы уже все живем в онлайне. В компании из пяти человек четверо смотрят не на своего товарища, а в гаджет. Ну такая жизнь. Мы все больше и больше живем в виртуальной среде. И все меньше и меньше желающих приходить на выборы - вы видите, что с явкой творится - все ниже и ниже. Надо дать другую возможность, чтобы человек не выходя из дома, со своей дачи, двигаясь в общественном транспорте, мог принять решение, проголосовать", - сказал С.Собянин, выступая в среду на пленарном заседании IX Московского гражданского форума.

Он подчеркнул, что рано или поздно электронное голосование на выборах будет внедрено на постоянной основе.

"Да это сложно, но мы понимаем, что рано или поздно это будет. Почему мы должны плестись в хвосте? Давайте первыми сделаем этот шаг, давайте будем лидерами. Шишек набьём, но будем первыми, это же интересно, это новые возможности", - заметил мэр Москвы.

Вместе с тем он отметил важность создания системы общественного контроля за электронным голосованием.

"Мы дискутируем, а возможно ли электронное голосование? Назовите хоть один проект в городе, в котором не было бы никаких проблем. Самое страшное, а я прошёл большую чиновничью жизнь, когда упираешься в аргумент "а давайте ещё подумаем, давайте ещё посчитаем". Это стопроцентная бюрократическая отговорка: давайте не делать, а то вдруг что-то там произойдёт. Ни один проект так реализовать невозможно. Ты будешь сидеть на нуле и только рассуждать. Если мы хотим двигаться вперёд, надо рисковать. Конечно, этот риск нужно минимизировать", - добавил С.Собянин.

Выборы 45 депутатов Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Все парламентарии будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.

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