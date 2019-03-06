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06.03.19 13:44
Число москвичей старше 80 лет скоро превысит миллион
"У нас принципиально меняется структура населения. Если в 2010 году нас количество жителей, которым за 80 лет было немногим более 100 тыс., то сейчас их уже около 600 тыс. А ещё немножко времени, несколько лет и у нас будет миллион человек старше 80 лет. Это вообще другой город, другая структура населения, другие запросы, в первую очередь в области социальной политики и медицины", - сказал С.Собянин, выступая на пленарном заседании IX Московского гражданского форума в среду.
В связи с этим, по его словам, необходимо и дальше проводить реформы в здравоохранении и социальной политике города.
"Мы не должны стоять на месте, создать новую онкологическую службу, новую систему амбулаторного звена более комфортную и доступную, ориентированную в том числе на пожилое население, патронажную помощь, паллиативную помощь. Это целые огромные отряды людей, которые этим занимаются. Это новая отрасль", - подчеркнул мэр Москвы.
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