Ослы, медведи и зебры вымогают у петербуржцев деньги за фотографии на Невском

06.03.19 13:50

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Петербургские полицейские более 30 раз привлекали к административной ответственности за незаконное предпринимательство аниматоров в ростовых куклах коней, ослов, медведей и других животных за вымогательство денег у прохожих на Невском проспекте, которые с ними фотографировались.

"Полиция в рамках своих полномочий реагирует на все обращения граждан по подобным поводам. Только в Центральном районе Петербурга с начала года по таким обращениям к административной ответственности привлечены 34 человека. На них были составлены административные протоколы за нарушения, предусмотренные статьей 14.1 КоАП (предпринимательская деятельность без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Протоколы в установленном порядке направлены в суд для рассмотрения.

Проблема навязчивого внимания аниматоров в ростовых куклах к прохожим в центре Петербурга последние месяцы обсуждалась в социальных сетях и СМИ. Петербуржцы жалуются на агрессивное поведение некоторых из них и попытки вымогать по несколько сотен рублей за одну фотографию.

Так, в конце декабря 2018 года СМИ сообщали, что гигантская зебра избила на Невском проспекте гражданку Эстонии. Также сообщалось о случае, когда конь выругался нецензурной бранью за отказ сфотографировавшегося с ним прохожего оставить ему 500 рублей "на овёс".