Многодетные семьи в Тверской области не будут платить за вывоз мусора

06.03.19 13:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Тверской области приняли решение об обнулении ставки за вывоз твердых бытовых отходов для многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня мы объявили решение об обнулении для таких семей ставки при оплате вывоза твердых коммунальных отходов. Прошу вас подключиться к данной работе, чтобы наладить механизм предоставления этой льготы. Важно обеспечить ее доступность для многодетных семей, проживающих в регионе", - сказал глава региона Игорь Руденя на встрече с уполномоченным по правам ребенка в Тверской области Ларисой Мосолыгиной.

В свою очередь детский омбудсмен отметила высокую значимость этой инициативы.

"Хочу поблагодарить вас за принятое решение. Оно пойдет на пользу в части создания благоприятной среды для семей с детьми. У нас есть семьи, где насчитывается 8, 10 и даже 12 детей. Эта льгота станет для них существенной поддержкой", - сказала Л.Мосолыгина.