Путин: выход США из ДРСМД расшатывает систему международной безопасности

06.03.19 14:03

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) расшатывает всю систему международной безопасности и реально ухудшает оперативную обстановку, что требует особого внимания органов ФСБ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО, а решение США выйти из ДРСМД - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - сказал В.Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ.

Он добавил: "Поэтому жду от сотрудников центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи".