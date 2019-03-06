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06.03.19 14:39
Террористические преступления в РФ сократились за десятилетие на 99% - Путин
"Число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно: с 997 до 9 в прошлом году. При этом обращаю внимание: остается высоким число предотвращенных терактов - порядка 20 в год", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ.
Он подчеркнул, что такой уровень сохраняется последние три года. "Но мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно, каждый пропущенный удар многого стоит", - сказал В.Путин.
По словам президента РФ, оперативная работа ФСБ на опережение и срыв планов террористических сетей и группировок дает свои результаты. "Но в то же время данные и цифры говорят, то у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов, причем, как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку", - сказал глава государства.
В.Путин подчеркнул, что необходимо использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов.
Он добавил, что необходимо "перекрывать поставки оружия, денег, пресекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет". "Руководство Национального антитеррористического комитета должно держать эти вопросы под постоянным контролем", - сказал В.Путин.
Российский лидер констатировал, что ситуация на Ближнем Востоке остается сложной и создает базу для распространения действий террористов на территорию РФ.
"Сложной остается обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионов мира. Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас, сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности и это все служит базой для активности террористических группировок, в том числе, к сожалению, и на территории РФ", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ России.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что Россия, несмотря ни на какие текущие сложности в отношениях, всегда будет готова к сотрудничеству с другими странами для борьбы с международным терроризмом.
"Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы по борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", - сказал В.Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ России.
Он добавил, что взаимодействие с зарубежными партнерами необходимо развивать, как и координировать усилия.
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