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06.03.19 14:23
Путин: участившиеся кибератаки на РФ способны нанести серьезный ущерб ее интересам
Выступая на коллегии ФСБ России в среду, В.Путин подчеркнул, что число скоординированных кибератак на российские серверы увеличилось с 1,5 тыс. в 2014 году до 17 тыс. - в 2018 году.
"Это хорошо спланированные масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать", - сказал В.Путин.
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