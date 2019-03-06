Путин: участившиеся кибератаки на РФ способны нанести серьезный ущерб ее интересам

06.03.19 14:23

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Россия должна быть готова к тому, что кибератаки на системы органов госвласти, операторов связи и госкорпораций будут возрастать и это способно нанести серьезный вред интересам национальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на коллегии ФСБ России в среду, В.Путин подчеркнул, что число скоординированных кибератак на российские серверы увеличилось с 1,5 тыс. в 2014 году до 17 тыс. - в 2018 году.

"Это хорошо спланированные масштабные операции, способные нанести серьезный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать", - сказал В.Путин.