Путин: контрразведка РФ за год пресекла деятельность 465 агентов иностранных спецслужб

06.03.19 14:33

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 марта. Interfax-Russia.ru - Зарубежные разведки наращивают свою активность на российском направлении, количество сотрудников иностранных спецслужб, разоблаченных контрразведкой РФ в прошлом году, превысило несколько сотен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Результативно и наступательно в прошлом году действовали органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ.

Он подчеркнул, что тем надежнее должна быть работа органов ФСБ.

Иностранные спецслужбы, подчеркнул президент, "как и в прежние времена, а сейчас, может, и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране". "Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной, и строиться на современных методах работы", - сказал он.

В то же время глава государства призвал спецслужбы "по-умному" подходить к режиму секретности в отношении перспективных разработок в сфере вооружений, чтобы он не мешал их использованию в интересах гражданских отраслей.

"Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным, но, разумеется, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть и обратную сторону этой медали. Этот контроль должен быть умный, искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей, решение задач развития - искусственных барьеров создавать не нужно", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ.

По его словам, речь идет о защите данных в разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения.

"Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формальных исполняемых режимов секретности. Вообще к этому нужно гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи", - подчеркнул президент.