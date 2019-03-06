Мэрия Сочи готовит резерв сотрудников администрации

06.03.19 14:54

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

6 марта. Interfax-Russia.ru - Стартовал первый этап открытого конкурса по формированию резерва управленческих кадров в городской и районных администрациях Сочи.

"Цель конкурса - сформировать резерв для оперативного замещения главных и высших должностей в администрациях города и районов, а также в муниципальных учреждениях курорта", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе горадминистрации в среду.

Принять участие в конкурсе могут граждане России, имеющие высшее профессиональное образование со стажем управленческой деятельности не менее трех лет и при отсутствии судимости.

"Участники конкурса могут претендовать на должности высшего звена, в том числе, и заместителей мэра Сочи", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, заявления кандидатов принимаются до 25 марта.

"С 1 по 26 апреля конкурсная комиссия оценит представленные документы и проведет собеседование с кандидатами. Лучших из конкурсантов внесут в резерв управленческих кадров администрации города на должности начальников управлений, заместителей главы города и районов, а также директоров муниципальных предприятий и учреждений", - отметил собеседник агентства.

Квота на резерв специалистов не ограничена.

"Мы не просто сформируем список, мы будем работать с этим резервом, вовлекать этих людей в наши процессы. Резервиста будут привлекать к участию в различных проектах, чтобы подготовить его к будущей работе", - процитировали в пресс-службе начальницу отдела кадров департамента муниципальной службы и кадровой политики горадминистрации Галину Воздвиженскую.

По ее словам, информация о результатах конкурса будет размещена на официальном портале администрации Сочи в течение 15 рабочих дней со дня его завершения.

Ранее сообщалось, что в течение 2018 года по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий силовики задержали ряд высокопоставленных чиновников администрации Сочи. В список подозреваемых вошли: два первых заместителя мэра Сочи Мугдин Чермит и Анатолий Рыков; заместители мэра: Юрий Паламарук, Сергей Юрин, Иван Бомбергер, а также руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сочи Александр Иванов, директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский.