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06.03.19 14:57

Собянин отметил вклад ОП Москвы в развитие гражданского общества

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 марта. Interfax-Russia.ru - Общественная палаты Москвы, созданная несколько лет назад, стала не формальным общественным институтом, а реальным инструментом взаимодействия горожан с властью, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Для многих создание Общественной палаты было формальной историей, которая вряд ли что-то добавила бы к общественной палитре, которая существовала в городе. Но вот уже второй созыв Общественной палаты уже заложил серьезные фундаментальные традиции нового института гражданского общества, очень важного для нашего сложного большого города", - сказал С.Собянин, выступая на IX Московском гражданском форуме в среду.

По его словам, Общественная палата Москвы "находится на острие самых волнующих горожан тем".

"Ни одного сколь-нибудь крупного общественного конфликта в городе не миновало Общественную палату. И благодаря ее работе многие вопросы были решены конструктивно и к обоюдному удовольствию и согласию. Конечно, добиться в нашем городе стопроцентного согласия невозможно, и не такой задачи, но добиться общественного понимания проблемы вполне возможно", - отметил мэр Москвы.

Он напомнил, что в ближайшие годы в Москве продолжится реализация ещё более масштабных, чем раньше, проектов в социальной сфере, в развитии транспорта, жилищном строительстве. Это, в свою очередь, может порождать конфликтные ситуации с жителями и различными заинтересованными сторонами.

С.Собянин отметил, что в таких условиях площадка Общественной палаты Москвы позволит реализовать эти проекты с максимальным комфортом для горожан.

Общественная палата города Москвы второго созыва была сформирована в 2016 году, ее полномочия заканчиваются 20 апреля текущего года.

В состав Общественной палаты входят 64 человека: общественные деятели, журналисты, представители науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта, бизнеса и других сфер жизни города. Ее председателем является генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

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