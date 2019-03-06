Сильный ветер, метель и гололедица ожидаются на Урале

06.03.19 15:04

© РИА Новости. Илья Питалев

6 марта. Interfax-Russia.ru - В нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погодных условий.

Так, 7 марта в Челябинской области возможен ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, на дорогах - гололедица, сообщает в среду региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Свердловской области также ожидается ветер до 18 м/с, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в четверг в Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с, в отдельных районах на дорогах возможен гололед", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг ожидаются метель, снег, ветер с порывами 13-18 м/c; на дорогах - гололед, снежные заносы и ухудшение видимости, сообщает окружной Гидрометцентр.

Непогода ожидается и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, пресс-служба Ямальского района сообщает, что в пятницу прогнозируется метель, ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится ниже минус 18 градусов, днем - ниже минус 10.