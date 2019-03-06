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06.03.19 15:04
Сильный ветер, метель и гололедица ожидаются на Урале
Так, 7 марта в Челябинской области возможен ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, на дорогах - гололедица, сообщает в среду региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
В Свердловской области также ожидается ветер до 18 м/с, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Кроме того, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в четверг в Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
"Местами порывы ветра могут достигать 20 м/с, в отдельных районах на дорогах возможен гололед", - сказал сотрудник пресс-службы.
В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг ожидаются метель, снег, ветер с порывами 13-18 м/c; на дорогах - гололед, снежные заносы и ухудшение видимости, сообщает окружной Гидрометцентр.
Непогода ожидается и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
Так, пресс-служба Ямальского района сообщает, что в пятницу прогнозируется метель, ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится ниже минус 18 градусов, днем - ниже минус 10.
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