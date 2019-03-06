Президент РФ подписал закон об ограничениях использования гаджетов для военнослужащих

06.03.19 15:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 марта. Interfax-Russia.ru - Ряд ограничений накладывается на российских военнослужащих в части предоставления сведений в СМИ и распространения в Интернете информации, позволяющей определять принадлежность граждан к Вооружённым силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Аналогичные ограничения накладываются на граждан, призванных на военные сборы.

В частности, данным категориям граждан запрещено распространять или предоставлять информацию "о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определённый период другим лицам".

В законе оговорены условия, когда "военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

В законе также оговорены случаи, в которых данные ограничения не распространяются на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

Соответствующие изменения вносятся в статьи 7 и 28 Федерального закона "О статусе военнослужащих".