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Главные события
06.03.19 15:26

Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после ДТП с шестью жертвами

© РИА Новости. МЧС РФ
6 марта. Interfax-Russia.ru - Главной следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту аварии с участием минивэна из Азербайджана, в результате которого погибли шесть человек, сообщает пресс-служба ведомства.

"По факту ДТП следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Между тем отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю сообщает, что печальных последствий аварии могло бы и не быть, если бы на дороге были установлены барьерные разделители.

"Предотвратить подобные "сонные" автоаварии или, по крайней мере, снизить тяжесть их последствий, возможно путем разделения транспортных потоков встречных направлений разделительными барьерными или троссовыми ограждениями. Вопрос применение указанных технологий на данном участке прорабатавается с владельцем автороги", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь пресс-служба ФКУ Упрдор Кавказ сообщает, что на данном участке трассы "Кавказ" за последний год не было зафиксировано аварий со смертельным исходом.

"Данный участок (км 252) трассы Р-217 "Кавказ" не является очагом концентрации ДТП - за последние 11 месяцев здесь не зафиксировано ни одного ДТП со смертельным исходом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, покрытие дороги было сухим и чистым.

По данным ГИБДД, утром в среду неподалеку от города Невинномысска водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито", который выполнял частную поездку из Азербайджана в Москву. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика мог уснуть за рулем.

По данным МЧС, погибли шесть человек, еще четверо госпитализированы. Информированный источник сообщал агентству, что все погибшие - граждане Азербайджана.

Пресс-секретарь главы края Алексей Нос сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров направил телеграмму с соболезнования по поводу произошедшей автоаварии в адрес посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы.

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