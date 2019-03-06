В Минпросвещения назвали недопустимым перекладывать питание детей на родителей

06.03.19 15:31

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство просвещения России обратило внимание региональных властей на то, что нельзя требовать от родителей организовывать питание школьников между уроками - это прямая обязанность школы.

"Министерство подчеркивает обязанность регионов обеспечивать процесс питания в школах, уделяя особое внимание льготным категориям. Безусловно, вопрос доставки и непосредственной организации - прямая обязанность организаций, и это недопустимо перекладывать на плечи родителей", - сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвщения в среду.

Ранее во Владимире совет депутатов города отменил бесплатные завтраки школьников за исключением детей из 1-4 классов льготных категорий. По сообщениям СМИ, с остальных школьников будут брать плату по 20 рублей в день - половину школьного завтрака.

Общественный резонанс в связи с этим решением вызвало объяснение директора департамента образования Ольги Беляевой, которая, сославшись на закон "Об образовании", заявила, что "питание детей - исключительно ответственность родителей". По мнению чиновницы, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, а выделять деньги на питание школьников ни регион, ни муниципалитет, ни школа не обязаны.

На высказывание О.Беляевой обратили внимание в "Единой России" и аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.