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06.03.19 15:36
Медведев заявил, что от антироссийских санкций выигрывают страны вне Европы
"Мой коллега (премьер Люксембурга Ксавье Беттель - ИФ) сказал, что (из-за санкций) все проигрывают, проигрывает Европа. Но я хочу отметить, что есть страны, которые находятся не в Европе, и они не проигрывают. Они в чем-то выигрывают", - сказал Д.Медведев на брифинге в Люксембурге.
"И об этом тоже нужно помнить", - добавил российский премьер, не уточнив при этом, кого он имеет в виду.
"О том, что это за страны, я думаю, мы поговорим чуть позже", - отметил он.
Глава российского кабмина также сообщил, что получил от премьера Люксембурга заверение в готовности стать посредником для нормализации отношений России со странами Запада.
"Знаете, в этом мире все зависит от конкретных людей. Господин Беттель действительно такую посредническую миссию, как мне представляется, взять на себя готов. Более того, сказал мне об этом впервые в 2015 году", - сообщил Д.Медведев в среду по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, отвечая на вопрос журналиста.
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