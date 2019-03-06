Медведев заявил, что от антироссийских санкций выигрывают страны вне Европы

06.03.19 15:36

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что от санкций против России и ее ответных мер проигрывают все, прежде всего Европа, но некоторые выигрывают, и они находятся вне Европы.

"Мой коллега (премьер Люксембурга Ксавье Беттель - ИФ) сказал, что (из-за санкций) все проигрывают, проигрывает Европа. Но я хочу отметить, что есть страны, которые находятся не в Европе, и они не проигрывают. Они в чем-то выигрывают", - сказал Д.Медведев на брифинге в Люксембурге.

"И об этом тоже нужно помнить", - добавил российский премьер, не уточнив при этом, кого он имеет в виду.

"О том, что это за страны, я думаю, мы поговорим чуть позже", - отметил он.

Глава российского кабмина также сообщил, что получил от премьера Люксембурга заверение в готовности стать посредником для нормализации отношений России со странами Запада.

"Знаете, в этом мире все зависит от конкретных людей. Господин Беттель действительно такую посредническую миссию, как мне представляется, взять на себя готов. Более того, сказал мне об этом впервые в 2015 году", - сообщил Д.Медведев в среду по итогам переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, отвечая на вопрос журналиста.