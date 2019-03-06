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06.03.19 15:44

Медведев заявил, что выход США из ДРСМД опасен для мировой безопасности

© РИА Новости. Максим Блинов
6 марта. Interfax-Russia.ru - Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это серьезная история, представляющая опасность для глобальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Всякий выход из договора, если не истек срок его действия, уже представляет опасность. Если это договор коммерческий - как минимум для двух сторон. Но если это договор в сфере безопасности, тогда это, безусловно, серьезная история", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Медведев считает, что действия США привели к подрыву режима международной безопасности.

"И то, что вот таким образом, в результате одностороннего отказа Соединенных Штатов был, по сути, дополнительным образом подорван режим международной безопасности, ни у кого сомнений вызывать не должно", - отметил Д.Медведев.

По мнению главы российского кабмина, выход США из ДРСМД заслуживает максимального осуждения.

"Считаю, что это событие печальное. Это не означает, что нужно прекратить общение, но оно заслуживает максимального осуждения. Так вести себя нельзя", - сказал Д.Медведев на брифинге в Люксембурге.

Российский премьер отметил, что никто из потенциальных участников ДРСМД не собирается садиться за стол переговоров.

"Нам иногда говорят: "нужно снова всех собрать и обо всём договориться". Но всем же понятно - никого не собрать и ни о чем не договориться. Тем более, что участников этого договора сейчас должно быть гораздо больше. И за стол они не сядут, потому что им и так хорошо", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции в ходе визита в Люксембург в среду.

"Вот мы взяли на себя обязательства - их, кстати, критиковали в определенный период - и соблюдаем. А больше за стол никто не сядет. А оружие стало мощнее", - сказал Д.Медведев.

Он отметил, что "теперь это касается, по сути, всего мира".

"Особенно имея в виду то, что было сказано президентом нашей страны, что в таком случае под ударами будут находиться не просто центры размещения ракет, а места, где принимаются решения об использовании оружия", - сказал Д.Медведев.

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