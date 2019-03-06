В России введены штрафы за нарушение правил эксплуатации лифтов и эскалаторов

06.03.19 16:16

© РИА Новости. Максим Блинов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности для организаций и должностных лиц за нарушение правил эксплуатации лифтов.

Документ размещен в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, КоАП дополняется новой статьей 9.1.1. "Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

Нарушение требований к безопасности лифтов и подъемных платформ предлагается наказывать штрафом на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Это не будет касаться эскалаторов метро.

Если нарушения безопасности создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, либо возникновения аварии, то это будет караться штрафом - для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от года до полутора; юридических лиц - от 300 тыс. до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При этом наказывать предлагается, в том числе лиц, выполняющих работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание, по ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию лифтов.

Закон был принят Госдумой 21 февраля и одобрен Советом Федерации 27 февраля.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, ответственности за нарушение правил безопасного использования и эксплуатации лифтов до сих пор в российском законодательстве не было. Хотя, по его мнению, "её давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан".