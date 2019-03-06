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06.03.19 16:18
Ветер, снег, гололед ожидаются в Сочи
"Из-за приближающейся непогоде все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.
Так, с 18:00 мск 6 марта до 18:00 мск 7 марта на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 м/с. Дождь, в предгорьях и горах переходящий в снег, ночью и утром осадки местами сильные.
"В предгорьях и горах местами налипание мокрого снега на провода и деревья, туман. На дорогах гололедица", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого, в горах Сочи возможен сход снежных лавин.
"Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Передвигаться на автомобилях, оборудованных зимними или всесезонными шинами. В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112", - сообщает пресс-служба.
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