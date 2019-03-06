Порядка 17 тыс. мест для детей до трех лет появится в детсадах Свердловской области к 2021 году

06.03.19 16:21

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 марта. Interfax-Russia.ru - Свердловские власти планируют ввести в детских садах порядка 17 тыс. мест для детей в возрасте до трех лет за период с 2018 по 2020 год, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

"Реализация комплекса мер позволит к 2021 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Так, в Первоуральске планируется оснастить 11 ясельных групп для 178 детей в возрасте от полутора до трех лет.

Отмечается, что в 2018 году в детских садах Свердловской области было введено более трех тысяч мест.