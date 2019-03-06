Ингушетия закупила 40 лошадей для конных прогулок по экологическим тропам

06.03.19 16:32

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 марта. Interfax-Russia.ru - В Ингушетию завезли несколько десятков лошадей для организации прогулок по народным экологическим тропам в горах для привлечения российских и иностранных туристов в регион, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"У нас проложены народные экологические тропы. Есть для сердечников, для тех, у кого проблемы с дыхательными путями. Есть маршруты как ровные, так и с наклоном, экстремальные. Купили для таких прогулок порядка 40 лошадей", - сказал руководитель субъекта.

По его словам, в рамках развития экотуризма, который был отмечен как один из приоритетных в ходе послания президента России Федеральному собранию, будет эффективно создавать так называемые народные экологические тропы, которые были во времена Советского Союза в Ингушетии.

Всего, по данным главы Ингушетии, в горной части республики, организовано 16 таких троп.

Кроме того, Ю.-Б. Евкуров отметил, что в ходе его встречи с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой в Москве поднимался вопрос поддержки в этом направлении. Она выразила готовность посетить Ингушетию в мае для обсуждения пути реализации проекта по созданию новых пешеходных экологических троп в горных районах и прогулочных зонах республики.

Ранее глава Ингушетии сообщал, что к 2024 году разработают 18 туристических маршрутов и создадут молодёжный экологический центр на базе государственного природного заповедника "Эрзи" в Джейрахском районе республики.

Турпоток в регион за последние несколько лет увеличился более чем в 12 раз. В 2013 году в регионе побывало 10,8 тыс. туристов, в том числе 500 иностранных, в 2018 году их количество составило 132,5 тыс., значительно выросло и число иностранных туристов. Всесезонный курорт горного Джейрахского района Ингушетии и другие достопримечательности посетили 6,2 тыс. туристов из разных стран.