Зеркальный ответ: Москва вслед за Вашингтоном приостановила участие в ДРСМД
  
"Первый" и "Семейный": все модели Lada приняли участие в госпрограммах поддержки спроса
   
Въезд не для всех: в Москве и Санкт-Петербурге введут экологические зоны
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
06.03.19 16:32

Ингушетия закупила 40 лошадей для конных прогулок по экологическим тропам

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
6 марта. Interfax-Russia.ru - В Ингушетию завезли несколько десятков лошадей для организации прогулок по народным экологическим тропам в горах для привлечения российских и иностранных туристов в регион, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"У нас проложены народные экологические тропы. Есть для сердечников, для тех, у кого проблемы с дыхательными путями. Есть маршруты как ровные, так и с наклоном, экстремальные. Купили для таких прогулок порядка 40 лошадей", - сказал руководитель субъекта.

По его словам, в рамках развития экотуризма, который был отмечен как один из приоритетных в ходе послания президента России Федеральному собранию, будет эффективно создавать так называемые народные экологические тропы, которые были во времена Советского Союза в Ингушетии.

Всего, по данным главы Ингушетии, в горной части республики, организовано 16 таких троп.

Кроме того, Ю.-Б. Евкуров отметил, что в ходе его встречи с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой в Москве поднимался вопрос поддержки в этом направлении. Она выразила готовность посетить Ингушетию в мае для обсуждения пути реализации проекта по созданию новых пешеходных экологических троп в горных районах и прогулочных зонах республики.

Ранее глава Ингушетии сообщал, что к 2024 году разработают 18 туристических маршрутов и создадут молодёжный экологический центр на базе государственного природного заповедника "Эрзи" в Джейрахском районе республики.

Турпоток в регион за последние несколько лет увеличился более чем в 12 раз. В 2013 году в регионе побывало 10,8 тыс. туристов, в том числе 500 иностранных, в 2018 году их количество составило 132,5 тыс., значительно выросло и число иностранных туристов. Всесезонный курорт горного Джейрахского района Ингушетии и другие достопримечательности посетили 6,2 тыс. туристов из разных стран.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.03.19 14:57
Собянин отметил вклад ОП Москвы в развитие гражданского общества
.
  06.03.19 13:44
Число москвичей старше 80 лет скоро превысит миллион
.
  06.03.19 13:41
Володин прервал выступление Орешкина после критики со стороны депутатов
.
  06.03.19 13:37
Собянин об эксперименте электронного голосования на выборах: шишек набьём, но будем лидерами
.
  06.03.19 12:30
Манул вновь станет символом Московского зоопарка
.
  06.03.19 11:40
Группа Prodigy из-за смерти Флинта отменила выступление в Москве
.
  06.03.19 11:25
Еще один дом по программе реновации построят на юге Москвы в 2019 году
.
  05.03.19 14:31
Член СПЧ Сванидзе выступил против переноса могилы Сталина от Кремлевской стены
.
  05.03.19 13:47
Мемориальную доску Иосифу Кобзону установят в Москве
.
  05.03.19 13:23
Традиционные общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket