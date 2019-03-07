Волгоградское отделение "ЕР" извинилось за слова депутата о пенсионерах

07.03.19 09:00

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 марта. Interfax-Russia.ru - Член фракции "Единая Россия", депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев на внеочередном заседании регионального парламента в среду позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

"Сегодня на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы, на котором был рассмотрен и поддержан федеральный закон о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, член фракции "Единая Россия" Гасан Набиев позволил себе высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении. Естественно, у общественности это вызвало волну возмущения и негодования", - приводит пресс-служа слова секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Сергея Горнякова.

На видозаписи с заседания, которая попала в соцсети, Г.Набиев заявил, что низкие пенсии получают "тунеядцы и алкаши".

"Подчеркну, что это сугубо личное мнение Гасана Набиева. Оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу. Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации. Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева", - подчеркнул С.Горняков.

По данным пресс-службы "Единой России", высказывание волгоградского депутата о пенсиях будет рассмотрено на ближайшей комиссии по этике.

"Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России"", - приводит пресс-служба слова лавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.