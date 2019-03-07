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07.03.19 09:06
Более 20 воспитанников детсада отравились в Дагестане
"Число отравившихся выросло до 21 ребенка, все они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
В Минздраве сообщили, что глава республики Владимир Васильев уже дал необходимые поручения и держит ситуацию под личным контролем.
В Магарамкентский район выехал первый заместитель министра здравоохранения Фейзулах Габибуллаев, главный эпидемиолог Минздрава региона и инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней.
Следователи республики проводят доследственную проверку по данному факту. Также расследованием заболевания занимается Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что случаи пищевой токсикоинфекции были зарегистрированы у четырнадцати воспитанников детского сада в селе Советское. Они были доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Госпитализированным детям от двух до четырех лет.
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