Раулю Арашукову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании ОПС

07.03.19 09:10

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 марта. Interfax-Russia.ru - Арестованному советнику главы компании "Газпром-Межрегионгаз" Раулю Арашукову предъявлено обвинение в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества (ОПС), ущерб от этих преступлений превышает 30 млрд рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Р.Арашукову инкриминируется мошенничество и создание преступного сообщества (ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 210 УК РФ)", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, в результате совершения этих преступлений "Газпрому" "причинен ущерб на сумму не более 31 млрд рублей".

По данным следствия, в период после октября 2002 года Р.Арашуков создал организованную группу для совершения хищений природного газа ПАО "Газпром", поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и КЧР. Обвиняемый вовлек в организованную группу своих родственников и знакомых. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал их назначению на различные должности на предприятиях газовой отрасли.

"План хищения газа был также разработан Арашуковым. Со своей стороны он обеспечивал заключение договоров на поставку газа в большем объеме, чем требовалось для всех категорий потребителей. Другие соучастники подыскивали потребителей природного газа, предлагали или вынуждали их приобретать природный газ в обход либо с изменением показаний приборов учета, а также обеспечивали транспортировку газа", - рассказала она.

По словам представителя СК, "для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова". "Устанавливая необходимые контакты с должностными лицами государственных, правоохранительных органов, он оказывал влияние на их деятельность, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации", - заявила С.Петренко.

Сын Рауля Арашукова, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан утром 30 января в ходе заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки с представлением о даче согласия на снятие с Рауфа Арашукова неприкосновенности и заключении его под стражу. Позднее в Санкт-Петербурге следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали и Р.Арашукова.

Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства А.Жукова. Адвокат сенатора Е.Устин заявил, что его подзащитный не признает вину.