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07.03.19 09:12
Россия держит двери открытыми для возвращения к ДРСМД - МИД РФ
"Мы по-прежнему оставляем двери открытыми для возвращения к полноформатному выполнению ДРСМД всеми его сторонами в случае готовности США отказаться от своего деструктивного курса и заняться поиском взаимоприемлемых решений", - заявил в среду В.Ермаков.
По его словам, Вашингтон для выхода их договора задействовал соответствующую норму статьи XV ДРСМД.
"Убеждены, что это абсолютно безответственный и крайне опасный с точки зрения поддержаний стратегической стабильности и международной безопасности шаг", - сказал представитель МИД.
В.Ермаков представлял Россию на заседании германо-российской рабочей подгруппы по нераспространению оружия массового поражения и контролю над вооружением, оно прошло накануне в МИД ФРГ.
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