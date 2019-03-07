Тольятти намерен привлечь кредиты на 6 млрд рублей

07.03.19 09:14

© РИА Новости. Илья Питалев

7 марта. Interfax-Russia.ru - Администрация Тольятти объявила электронные аукционы на привлечение 17 кредитных линий суммарным объемом 6 млрд рублей.

Из материалов системы "СПАРК-Маркетинг" следует, что Тольятти намерен привлечь шесть возобновляемых кредитных линий: линию на 500 млн рублей, линию на 300 млн рублей, две линии по 200 млн рублей и две линии по 100 млн рублей. Кроме того, город намерен привлечь 11 невозобновляемых кредитных линий: восемь линий по 500 млн рублей и по одной линии на 300 млн рублей, 200 млн рублей и 100 млн рублей.

Средства привлекаются на два года по ставке не выше 8,75% годовых.

Заявки принимаются до 22 марта, аукционы запланированы на 28 марта.

Доходы бюджета Тольятти в 2019 году с учетом принятых в феврале поправок запланированы на уровне 10,138 млрд рублей, расходы - 10,352 млрд рублей, дефицит - 214,3 млн рублей, или 2,1% расходов.

Верхний предел долга муниципалитета на 1 января 2020 установлен в размере 5,934 млрд рублей, расходы на обслуживание долга в 2019 году - 505,2 млн рублей.