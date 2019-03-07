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|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
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07.03.19 09:14
Тольятти намерен привлечь кредиты на 6 млрд рублей
Из материалов системы "СПАРК-Маркетинг" следует, что Тольятти намерен привлечь шесть возобновляемых кредитных линий: линию на 500 млн рублей, линию на 300 млн рублей, две линии по 200 млн рублей и две линии по 100 млн рублей. Кроме того, город намерен привлечь 11 невозобновляемых кредитных линий: восемь линий по 500 млн рублей и по одной линии на 300 млн рублей, 200 млн рублей и 100 млн рублей.
Средства привлекаются на два года по ставке не выше 8,75% годовых.
Заявки принимаются до 22 марта, аукционы запланированы на 28 марта.
Доходы бюджета Тольятти в 2019 году с учетом принятых в феврале поправок запланированы на уровне 10,138 млрд рублей, расходы - 10,352 млрд рублей, дефицит - 214,3 млн рублей, или 2,1% расходов.
Верхний предел долга муниципалитета на 1 января 2020 установлен в размере 5,934 млрд рублей, расходы на обслуживание долга в 2019 году - 505,2 млн рублей.
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