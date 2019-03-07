Мямлики, кудяблики и метание тынзяна ждут гостей охотничьего праздника в томском селе

07.03.19 09:41

© РИА Новости. В.Сакк

7 марта. Interfax-Russia.ru - Праздник охотника "Большой Амикан" ("медведь" в переводе с эвенкийского) пройдет 9 марта в селе Белый Яр Верхнекетского района Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации в четверг.

"Гостям праздника будут предложены охотничьи угощения - кудяблики, караулики, мямлики, строганина, ландорики, а также традиционные игры: прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна (веревка для погона оленей - ИФ) на хорей (палка для погона оленей - ИФ) и многие другие", - говорится в пресс-релизе.

Центром праздника станет фигура медведя высотой шесть метров - Большой Амикан - построенная по эскизу томского охотника Александра Осинцева.

Кроме того, на праздник привезли деревянные скульптуры, созданные мастерами на международном плотницком фестивале "Праздник топора": шаманы, два медведя, лось, глухарь и охотник с верным псом, которого местные жители уже успели прозвать дядей Мишей.

Во время праздника пройдут мастер-классы по изготовлению эвенкийских оберегов, росписи по бересте, а также охотничьи соревнования: эстафеты, стрельба из арбалета, гонки на снегоходах и кулинарные поединки, об участии в которых уже заявили 11 команд и 14 охотников.

В оргкомитете мероприятия агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что кудяблики - это жареные пирожки своеобразной формы, каракулики - мясо дичи с брусничным или клюквенным соусом, мямлики - жареные пельмени с мясом дичи, а ландорики - печенье с ягодами.