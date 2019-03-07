Выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер запретят в связи с потеплением

07.03.19 10:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 марта. Interfax-Russia.ru - В связи с повышением температуры воздуха и начавшимся процессом таяния льда на Псковском, Теплом и Чудском озерах в Псковской области с 8 марта будет запрещен выход на лед водоемов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Соответствующее распоряжение 5 марта приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Документ подписан председателем комиссии, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

"В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, специалистами МЧС будет осуществляться патрулирование водоемов", - говорится в сообщении.

Также будет организована работа оперативных групп МЧС во взаимодействии с УГИБДД по дежурству на временных постах в населенных пунктах Неелово и Солоново.