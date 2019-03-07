По факту аварии с участием автобуса в Ленобласти возбуждено дело

07.03.19 10:08

© РИА Новости. Илья Питалев

7 марта. Interfax-Russia.ru - ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Волховском районе.

По данным полиции, жертвой аварии стала 53-летняя пассажирка автомобиля "Рено", водители иномарки и автобуса госпитализированы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили еще три пассажира легкового автомобиля и девять пассажиров автобуса, в том числе 16-летняя девочка.

Дело возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Как сообщалось, в среду на федеральной трассе "Кола" водитель машины "Рено Логан" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Тайгер", следовавшим маршрутом Тихвин - Санкт-Петербург. Сообщалось об одной жертве и 11 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-служба правительства Ленинградской области со ссылкой на управление по транспорту сообщила, что автобус работал как рейсовый нелегально.