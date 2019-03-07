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07.03.19 10:11
В Пскове второй день устраняют аварию на газопроводе
"5 марта в 15.05 мск в Пскове у дома №10 на улице Владимирская при производстве несогласованных земляных работ ООО "ЭГЛЕ" нарушена целостность полиэтиленового газопровода низкого давления диаметром 160 мм", - говорится в сообщении.
Прекращено газоснабжение около 2,4 тыс. абонентов.
"По состоянию на 8.00 мск четверга аварийно-восстановительные работы продолжаются", - отмечается в релизе.
Газопровод находится на балансе ООО "ЭГЛЕ", договор на техническое обслуживание заключен с АО "Газпром газораспределение Псков" (ДЗО АО "Газпром газораспределение").
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